У МВС припускають можливість повторної зачистки Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після засідання круглого столу, який проходив у палаці “Україна”.

“Якщо звернеться виконавча служба в міліцію і буде виконувати рішення суду, то, відповідно, і міліція буде брати (участь). А якщо виконавча служба не буде звертатись до нас з листом з тим, щоб забезпечити їхню роботу, то і відповідної реакції міліції не буде”, - сказав Ратушняк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 1 години ночі тисячі силовиків оточили Майдан і почали його штурм.

Перед цим судовий виконавець зачитала ухвалу Печерського райсуду про вжиття заходів у справі щодо блокування тротуарів, доріг, шляхом розміщення на них різних предметів.

Коли кияни вранці почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійці МВС почали перегрупування і, врешті-решт, відвели колони бійців до «урядового кварталу».