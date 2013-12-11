У МВС припускають можливість повторної зачистки Майдану
Заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк заявляє, що у разі звернення виконавчої служби міліція знову здійснюватиме дії на виконання рішення суду про заборону блокування Майдану Незалежності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після засідання круглого столу, який проходив у палаці “Україна”.
“Якщо звернеться виконавча служба в міліцію і буде виконувати рішення суду, то, відповідно, і міліція буде брати (участь). А якщо виконавча служба не буде звертатись до нас з листом з тим, щоб забезпечити їхню роботу, то і відповідної реакції міліції не буде”, - сказав Ратушняк.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 1 години ночі тисячі силовиків оточили Майдан і почали його штурм.
Перед цим судовий виконавець зачитала ухвалу Печерського райсуду про вжиття заходів у справі щодо блокування тротуарів, доріг, шляхом розміщення на них різних предметів.
Коли кияни вранці почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійці МВС почали перегрупування і, врешті-решт, відвели колони бійців до «урядового кварталу».