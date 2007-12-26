Янукович слідує за Тимошенко, як тінь
18:20, 26 грудня 2007Політика
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Опозиційний уряд відкриє двері для преси
У четвер відбудеться чергове засідання "опозиційного уряду" на чолі з Віктором Януковичем.
Як повідомляє Українська правдаз посиланням на прес-службу Партії регіонів, засідання розпочнеться о 10:00 і буде відкритим для преси.
Як відомо, перше засідання "тіньового уряду" відбулося у п’ятницю й було закритим для преси. На ньому було визначено склад "уряду", який у понеділок був затверджений президією Партії регіонів.
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