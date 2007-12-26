Янукович слідує за Тимошенко, як тінь

У четвер відбудеться чергове засідання "опозиційного уряду" на чолі з Віктором Януковичем.

Як повідомляє Українська правдаз посиланням на прес-службу Партії регіонів, засідання розпочнеться о 10:00 і буде відкритим для преси.

Як відомо, перше засідання "тіньового уряду" відбулося у п’ятницю й було закритим для преси. На ньому було визначено склад "уряду", який у понеділок був затверджений президією Партії регіонів.