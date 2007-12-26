Якщо треба, Тимошенко підніме людей з ліжка

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що при необхідності можна змінити процедуру голосування при ухваленні державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Бюджет є не менш важливим рішенням, ніж кадрові призначення, і якщо необхідно, наші депутати з демократичної коаліції піднімуться з ліжка і приїдуть проголосувати за бюджет. Якщо буде необхідно і якщо будуть перешкоди для голосування по бюджету, значить знову голосуватимемо руками», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що країна «зачекалася» змін.

«Те, що зміни сьогодні не пропускають, і створюють бар`єри, у тому числі й ті фракції, які представляють опозицію, це є ненормальним. Я думаю, що завтра-післязавтра вже з`ясується, як відбуватимуться всі голосування по бюджету», - припустила глава уряду.

«Я переконана, що політиканство не перешкодить цим трьом фракціям (Партії регіонів, КПУ і Блоку Литвина – УНІАН) проголосувати і дати людям все, щоб у них було краще життя», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів України схвалив проект держбюджету на 2008 рік.

Раніше голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що бюджет на 2008 рік розглядатиметься завтра на вечірньому засіданні за спеціальною скороченою процедурою.

За його словами, постанову “Про процедуру і особливості розгляду і ухвалення Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік і внесення змін до деяких законодавчих актів” народні депутати розглянуть 27 грудня.

У проекті постанови передбачено, що держбюджет має бути проголосований у другому читанні і прийнятий в цілому як закон не пізніше 30 грудня 2007 року.