Миколаївські "регіонали" везуть в Київ своїх прихильників (фото)
03:38, 12 грудня 2013Політика
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Увечері 11 грудня від офісу Миколаївської обласної організації Партії регіонів вирушило 4 автобуси на Київ.
Від офісу Миколаївської обласної організації Партії регіонів вирушило 4 автобуси на Київ Фото Тарас Кремінь
Як повідомляють "НикВести", один з учасників поїздки пояснив, що люди їдуть в столицю підтримати президента Віктора Януковича.
Про автобуси з "прихильниками" Партії регіонів, які поїхали в Київ також повідомив виконувач обов'язків голови Миколаївської обласної парторганізації "Батьківщина" Тарас Кремінь.
"Сьогодні близько 20.00 від міської організації ПР по вул. Нікольській відправлена на Київ чергова партія студентиків у кількості не менше 150 чоловік на Антимайдан", - написав він на своїй сторінці в Фейсбук.
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