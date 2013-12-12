Миколаївські "регіонали" везуть в Київ своїх прихильників (фото)

Як повідомляють "НикВести", один з учасників поїздки пояснив, що люди їдуть в столицю підтримати президента Віктора Януковича.

Про автобуси з "прихильниками" Партії регіонів, які поїхали в Київ також повідомив виконувач обов'язків голови Миколаївської обласної парторганізації "Батьківщина" Тарас Кремінь.

"Сьогодні близько 20.00 від міської організації ПР по вул. Нікольській відправлена на Київ чергова партія студентиків у кількості не менше 150 чоловік на Антимайдан", - написав він на своїй сторінці в Фейсбук.