Миколаївські "регіонали" везуть в Київ своїх прихильників (фото)

03:38, 12 грудня 2013
Політика
2632 0

Увечері 11 грудня від офісу Миколаївської обласної організації Партії регіонів вирушило 4 автобуси на Київ.

Автобуси з Миколаєва на Антимайдан ПР

Як повідомляють "НикВести", один з учасників поїздки пояснив, що люди їдуть в столицю підтримати президента Віктора Януковича.

Про автобуси з "прихильниками" Партії регіонів, які поїхали в Київ також повідомив виконувач обов'язків голови Миколаївської обласної парторганізації "Батьківщина" Тарас Кремінь.

"Сьогодні близько 20.00 від міської організації ПР по вул. Нікольській відправлена на Київ чергова партія студентиків у кількості не менше 150 чоловік на Антимайдан", - написав він на своїй сторінці в Фейсбук.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter