Ручку Семенюк продали за 1 тисячу гривень

Кулькову ручку, яка раніше належала голові Фонду державного майна України Валентині СЕМЕНЮК, продано на благодійному аукціоні у Рівненському відділенні ФДМУ за одну тисячу гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, аукціон було проведено перед початком прес-конференції голови регіонального відділення Фонду Віктора МАТВІЄНКА.

Учасникам аукціону та журналістам повідомили, що цю ручку голова Фонду держмайна подарувала В.МАТВІЄНКУ на початку 2007 року - під час призначення його на цю на посаду. А цінність лота полягає в тому, що саме цією ручкою було цього року було підписано 32 угоди з продажу державних пакетів акцій обласних підприємств на загальну суму більш як 54 млн. грн., що у кілька разів перевищує минулорічні показники. Серед проданої на аукціонах держвласності – контрольний пакет акцій ВАТ «Рівненський радіотехнічний завод» (продано за 25,5 млн. грн.) та 38% акцій ВАТ «Рівнесільмаш» (за 22 млн. 326 тис. грн.).

Стартова ціна ручки була 100 грн. Її новим власником став заступник генерального директора ЗАТ «Агроконтракт» Михайло ПУЧКОВСЬКИЙ, який виклав за цю річ тисячу гривень. Ці кошти разом із ще 770 гривнями, які пожертвували учасники аукціону, підуть на придбання постільної білизни для вихованців Рівненського дитячого будинку.