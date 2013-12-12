Близько трьох тисяч осіб пікетують Генпрокуратуру, вимагаючи припинити репресії проти активістів

Близько трьох тисяч осіб пікетують Генеральну прокуратуру України з вимогами припинити репресії проти учасників акції громадянського протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають в руках державні прапори, прапори партії “УДАР” та червоно-чорні прапори.

Біля входу до приміщення Генпрокуратури стоїть автомобіль із звукопідсилювальною технікою, поруч з яким виступають громадські діячі та колишні правоохоронці.

Мітингувальники вигукують: “Банду геть!”, “До кінця!”, “Разом до перемоги!”.

На тему: Суд до 7 січня 2014 року заборонив пікетувати Генпрокуратуру

Вхід до ГПУ оточив кордон міліції.

Акція проходить мирно.

Як повідомляв УНІАН, з 4 грудня активісти Євромайдану розпочали пікетування МВС та ГПУ на знак протесту проти засудження на два місяці 13 активістів Євромайдану, а також з вимогами покарати винних у розгоні акції 30 листопада у Києві.

8 грудня Окружний адміністративний суд Києва заборонив пікетувати Генеральну прокуратуру в період до 7 січня 2014 року.

9 грудня столична міліція розпочала досудове розслідування за фактом втручання в діяльність працівників Генеральної прокуратури з боку окремих учасників масових заходів.