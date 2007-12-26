Єхануров купив собі подарунок на Новий рік
22:30, 26 грудня 2007Політика
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Окрасою свята міністр вважає своїх онучок
Міністр оборони Юрій Єхануров придбав собі подарунок на Новий рік - сумку для комп`ютера.
"Я собі подарунок вже зробив - придбав сумку для комп`ютера, особливу, яку можна кидати. Там всередині ремені і вона дозволяє багато документів туди вкладати", - відзначив Єхануров.
Він сказав, що має намір зустрічати Новий рік у Києві у родинному колі. Він назвав головною окрасою свята двох внучок - 6-річну Ольгу і 5-річну Тетяну.
Єхануров відзначив, що найскладнішою підготовкою на Новий рік для нього виявилося знайти подарунки, замовлені внучками. "Замовили сани, запряжені оленями, і щоб там сидів Дід Мороз на сидінні. Знайшли. Але виявилось, це було не так вже просто", - сказав Єхануров.
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