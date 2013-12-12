У Черкасах продовжують красти прапори

Як передає кореспондент УНІАН, прапори зникли зі щогли сьогодні вдень, хоча вранці ще висіли. У Черкаському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка розповіли, що не помітили зникнення прапорів, які ще вранці висіли. Вандали зняли прапори, трос і зруйнували механізм піднімання стягів.

Прапор Європи на флагштоці біля театру підняли 28 листопада опозиційні депутати Черкаської обласної та міської рад на честь відкриття саміту Східного партнерства у Вільнюсі.

На тему: У Черкасах з флагштока вкрали прапор ЄС

Черкаська міськрада вже звернулася до міліції із заявою з приводу викрадення прапору України з Театральної площі та пошкодження флагштоку. А завтра розпочнуться відновлювальні роботи щогли, щоб знову підняти Державний прапор.

Крім того, 6 опозиційних депутатів Черкаської обласної та міської рад сьогодні звернулися із заявою до начальника УМВС в Черкаській області з приводу перешкоджанням встановлення у місті прапорів ЄС та їх зникненням. Вони вимагають відкрити кримінальні провадження за фактом перешкоджання діяльності депутатам обласної та міської рад 11 грудня біля адміністративної будівлі міської ради та за фактом знищення Державного прапору України на Театральній площі 12 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня у Черкасах біля будівлі Черкаської мерії депутати міськради після сутички з міліцією повісили на флагшток прапор Євросоюзу. У цьому їм перешкоджали кілька десятків бійців спецпідрозділу міліції «Грифон» та патрульно-постової служби.

Через годину двоє невідомих зняли прапор ЄС з флагштоку на площі перед Черкаською міськрадою.

Того ж дня за дії під час підняття прапору Євросоюзу на флагштоці біля Черкаської мерії міліція відкрила два кримінальних провадження.

За інформацією УМВС, учасники акції, ігноруючи застереження працівників міліції про недопущення порушень громадського порядку, створили штовханину. Під час сутички було пошкоджено формений одяг деяких працівників міліції, а один з правоохоронців отримав тілесні ушкодження.

За даними фактами відкрито два кримінальних провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України та ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні черкаської міліції.