Уряд Тимошенко ухвалив чергові кадрові рішення

Міністри отримали своїх заступників

Кабінет Міністрів України ухвалив чергові кадрові рішення. Як повідомляє прес-служба уряду, Кабмін на своєму засіданні прийняв розпорядження про призначення: РІЗАЄВА Е. А. - заступником керівника Апарату прем’єр-міністра України, керівником Секретаріату прем’єр-міністра України; КОРНІЙЧУКА Є. В. - першим заступником міністра юстиції України; НЕМІЛОСТІВОГО В. О. - першим заступником міністра промислової політики України; ГРИЩЕНКА С. Г. - заступником міністра промислової політики України; СЕВЕРНЮКА В. В. - заступником міністра промислової політики України; ФРАНЦИШКА О. К. - першим заступником міністра вугільної промисловості України; ЯЩЕНКА Ю. П. - заступником міністра вугільної промисловості України; ЧОБАНЯНА Г. С. - заступником міністра вугільної промисловості України; КОРЗУНА А. В. - заступником міністра вугільної промисловості України; ЗАПАТРІНОЇ І. В. - заступником міністра з питань житлово-комунального господарства України; МАКАРЕНКА І. Д. - заступником міністра охорони навколишнього природного середовища України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter