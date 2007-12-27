Уряд Тимошенко ухвалив чергові кадрові рішення
Міністри отримали своїх заступників
Кабінет Міністрів України ухвалив чергові кадрові рішення.
Як повідомляє прес-служба уряду, Кабмін на своєму засіданні прийняв розпорядження про призначення:
РІЗАЄВА Е. А. - заступником керівника Апарату прем’єр-міністра України, керівником Секретаріату прем’єр-міністра України;
КОРНІЙЧУКА Є. В. - першим заступником міністра юстиції України;
НЕМІЛОСТІВОГО В. О. - першим заступником міністра промислової політики України;
ГРИЩЕНКА С. Г. - заступником міністра промислової політики України;
СЕВЕРНЮКА В. В. - заступником міністра промислової політики України;
ФРАНЦИШКА О. К. - першим заступником міністра вугільної промисловості України;
ЯЩЕНКА Ю. П. - заступником міністра вугільної промисловості України;
ЧОБАНЯНА Г. С. - заступником міністра вугільної промисловості України;
КОРЗУНА А. В. - заступником міністра вугільної промисловості України;
ЗАПАТРІНОЇ І. В. - заступником міністра з питань житлово-комунального господарства України;
МАКАРЕНКА І. Д. - заступником міністра охорони навколишнього природного середовища України.