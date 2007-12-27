Уряд Тимошенко ухвалив чергові кадрові рішення

07:02, 27 грудня 2007
Політика
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Міністри отримали своїх заступників

Кабінет Міністрів України ухвалив чергові кадрові рішення.

Як повідомляє прес-служба уряду, Кабмін на своєму засіданні прийняв розпорядження про призначення:

РІЗАЄВА Е. А. - заступником керівника Апарату прем’єр-міністра України, керівником Секретаріату прем’єр-міністра України;

КОРНІЙЧУКА Є. В. - першим заступником міністра юстиції України;

НЕМІЛОСТІВОГО В. О. - першим заступником міністра промислової політики України;

ГРИЩЕНКА С. Г. - заступником міністра промислової політики України;

СЕВЕРНЮКА В. В. - заступником міністра промислової політики України;

ФРАНЦИШКА О. К. - першим заступником міністра вугільної промисловості України;

ЯЩЕНКА Ю. П. - заступником міністра вугільної промисловості України;

ЧОБАНЯНА Г. С. - заступником міністра вугільної промисловості України;

КОРЗУНА А. В. - заступником міністра вугільної промисловості України;

ЗАПАТРІНОЇ І. В. - заступником міністра з питань житлово-комунального господарства України;

МАКАРЕНКА І. Д. - заступником міністра охорони навколишнього природного середовища України.

 

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