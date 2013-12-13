Євросоюз виділить 12,5 млн євро на безпеку в країнах Африки

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт Єврокомісії. Кошти підуть на створення «Керуючої, контролюючої, комунікаційноїта інформаційної системи», яку передбачається створити за два роки в рамках діючої програми African Peace Facility.

Створена система забезпечуватиме захист даних, передачу аудіо- та відеоінформації через супутниковий зв'язок між країнами Африканського союзу, регіональними організаціями та миротворчими місіями. Вона також передбачає створення інформаційних систем для передачі вказівок, звітів і карт для командування миротворчих операцій.

Читайте також: Україна і Польща спільно модернізуватимуть озброєння в Африці та Азії

"Це програма - один з конкретних результатів співпраці Африки з ЄС, яка націлена на створення можливостей для подолання кризи в Африці в довгостроковій перспективі", - зазначила глава дипломатії ЄС Кетрін Ештон.

Як говориться в прес-релізі, African Peace Facility вносить великий вклад у зміцнення системи безпеки в регіоні і допомогла проведенню миротворчих операцій в Сомалі та Малі. При цьому African Peace Facility не покриває витрати, пов'язані з військовим спорядженням.