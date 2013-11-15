Україна і Польща спільно модернізуватимуть озброєння в Африці та Азії

Україна і Польща відпрацьовують перспективні напрями військово-технічної співпраці (ВТС) на ринках Азії і Африки, зокрема, спільні програми з модернізації озброєння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі держконцерну «Укрспецекспорт», про це під час другої конференції українсько-польського форуму із співпраці у сфері ОПК повідомив виконуючий обов'язки директора департаменту розробок і закупівель озброєння і військової техніки Міноборони України Ігор Одноралов.

"Україна і Польща мають незатребуваний потенціал ВТС, і активізація двостороннього політичного діалогу в оборонній сфері повинна стати основою його переведення в практичну площину. Перспективними напрямами ВТС можуть розглядатися спільні програми з модернізації озброєння і військової техніки на ринках Північної Африки і Близького Сходу», - сказав він.

У свою чергу, заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Віталій Майстренко відзначив велике значення такої співпраці для України і Польщі.

«Співпраця України і Польщі має велике значення для обох країн. До того ж, ми вже маємо успішний досвід роботи з підприємствами Польщі. Зараз головним завданням для нас є пошук шляхів для реалізації спільних проектів», - сказав він.

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Присутній на конференції директор департаменту інноваційного упровадження оборонних технологій Міноборони Республіки Польща Лєшек Цвойдзінські підкреслив, що польська сторона також бачить значні можливості нарощування ВТС в області спільної модернізації озброєнь на ринках третіх країн.

«У першу чергу, може йтися про авіатехніку і бронетехніку виробництва колишнього СРСР», - сказав він.

За словами експерта, перспективними програмами співпраці також могли б стати модернізація на українських потужностях МіГ-29 польських ВПС, а також участь України у програмі створення нових модифікацій багатоцільових вертольотів сімейства Sokol (W-3PL Gluszec і W-3PL/N).

Як повідомляв УНІАН, у листопаді під час зустрічі представників держконцернів «Укроборонпром» і «Укрспецекспорт» із заступником міністра оборони з озброєння і модернізації озброєнь Польщі Вальдемаром Скшипчаком польська сторона висловила зацікавленість у придбанні української високоточної протитанкової зброї.

Довідка УНІАН. ДК "Укрспецекспорт" є основним експортером усіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічної співпраці). Компанія об'єднує низку дочірніх підприємств - виробників спецтехніки. Голову компанії призначає Президент України за узгодженням з урядом і секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО), а в її оперативному управлінні найбільшу вагу має РНБО.

Державний концерн «Укроборонпром» утворений з метою забезпечення ефективного функціонування і управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації і утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічній співпраці.