Ющенко і Огризко прийдуть в Оперу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні представить новопризначених секретаря Ради національної безпеки і оборони Раїсу БОГАТИРЬОВУ, міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА та міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимира ШАНДРУ.

Як повідомляє прес-служба Президента, представлення Р.БОГАТИРЬОВОЇ відбудеться об 11.00 у приміщенні РНБОУ (вул. Каменєва, 8).

В.ОГРИЗКА буде представлено о 12.00 у приміщенні Національної опери України. Після церемонії представлення глава держави візьме участь в урочистостях з нагоди 90-ї річниці дипломатичної служби України.

О 13.00 В.ЮЩЕНКО у приміщенні МНС (вул. О.Гончара, 55а) представить В.ШАНДРУ.