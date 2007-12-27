Кабмін ввів додаткову посаду
10:59, 27 грудня 2007Політика
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Вінському дали заступника
Кабінет міністрів України ввів додаткову посаду заступника міністра транспорту і зв`язку.
Текст розпорядження від 24 грудня (№ 1227-р) розміщено на сайті Кабміну.
Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Кабмін призначив заступником міністра транспорту і зв`язку Ігоря УРБАНСЬКОГО (розпорядження №1228).
До цього у міністра транспорту було сім заступників, зокрема один перший.
Із 18 грудня міністерство очолює Йосип ВІНСЬКИЙ.
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