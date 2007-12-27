Кабмін ввів додаткову посаду

Вінському дали заступника

Кабінет міністрів України ввів додаткову посаду заступника міністра транспорту і зв`язку. Текст розпорядження від 24 грудня (№ 1227-р) розміщено на сайті Кабміну. Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Кабмін призначив заступником міністра транспорту і зв`язку Ігоря УРБАНСЬКОГО (розпорядження №1228). До цього у міністра транспорту було сім заступників, зокрема один перший. Із 18 грудня міністерство очолює Йосип ВІНСЬКИЙ.

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