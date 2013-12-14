В СБУ готуються знешкоджувати терористів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Служби безпеки України.

В СБУ пояснили, що такі заходи викликані "непоодинокими анонімними повідомленнями про замінування об’єктів з масовим перебуванням людей та погрозами вчинити вибухи, що мали місце у листопаді та грудні цього року на фоні складної ситуації в центральних районах столиці".

У відомстві запевнили, що рішення посилити готовність ухвалене в рамках українського законодавства.

"Заходи, що здійснюються підрозділами СБУ, МВС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, МОЗ, Мінінфраструктури, інших суб’єктів боротьби з тероризмом та органів виконавчої влади, спрямовані виключно на забезпечення безпеки населення і недопущення злочинної діяльності з терористичною метою", - заявили в СБУ.

Ці заходи, запевнили у відомстві, мають запобіжний характер. "Вони передбачають постійний міжвідомчий обмін інформацією, перевірку готовності сил і засобів, у тому числі систем екстреного оповіщення", - сказано у заяві.

"З метою запобігання виникненню загрози життю і здоров’ю жителів та гостей Києва, підтвердження або спростування версії про загрози терористичного характеру здійснюються заходи із перевірки анонімних погроз вчинити вибухи та встановлюються правопорушники, з’ясовуються їхні мотиви", - додали в СБУ.