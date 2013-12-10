Міліція знову не виявила вибухівки в "замінованих" станціях метро

Про це УНІАН повідомили в столичному Главку міліції.

За їх інформацією, близько 22.30 год. працівники міліції закінчили обстежувати зазначені станції, не виявивши нічого підозрілого.

"Наразі метрополітен працює у штатному режимі", - сказали в міліції.

Як повідомлялося раніше, станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" знов закрили через "вибухівку". У міліції в черговий раз повідомили про телефонне "замінування" станцій.

На часі ці станції працюють тільки на вихід для евакуації пасажирів. На вхід і пересадку вони не працюють.