Міліція знову не виявила вибухівки в "замінованих" станціях метро
22:50, 10 грудня 2013Політика
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Співробітники вибухотехнічних служб не виявили жодних небезпечних предметів на станціях "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" київського метрополітену, які сьогодні вп'яте за останні дві доби за інформацією телефонного аноніма були заміновані.
Про це УНІАН повідомили в столичному Главку міліції.
За їх інформацією, близько 22.30 год. працівники міліції закінчили обстежувати зазначені станції, не виявивши нічого підозрілого.
"Наразі метрополітен працює у штатному режимі", - сказали в міліції.
Як повідомлялося раніше, станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" знов закрили через "вибухівку". У міліції в черговий раз повідомили про телефонне "замінування" станцій.
На часі ці станції працюють тільки на вихід для евакуації пасажирів. На вхід і пересадку вони не працюють.
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