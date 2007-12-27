Кабмін звільнив Кужель

Кабінет міністрів звільнив Івана САЛІЯ з посади заступника міністра регіонального розвитку і будівництва і прийняв відставку Олександри КУЖЕЛЬ з посади заступника міністра регіонального розвитку і будівництва України зі зв`язків з Верховною Радою та іншими органами державної влади.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідні розпорядження №1204-р і №1208-р прийняті на засіданні Кабміну 24 грудня.

Згідно з документом, І.САЛІЙ звільнений за власним бажанням.

Як повідомляв УНІАН, О.КУЖЕЛЬ була призначена заступником міністра регіонального розвитку і будівництва України 28 березня 2007 року, І.САЛІЙ – наприкінці вересня.