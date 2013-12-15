Сенатор Маккейн провів зустріч з секретарем РНБО - ЗМІ

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело.

За даними джерела, зустріч, яка пройшла в будівлі РНБО на вул. Каменєва, тривала 40 хвилин. Деталі розмови невідомі.

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Нагадаємо, раніше ZN.UA з посиланням на джерело в ГПУ повідомило подробиці допиту глави КМДА Олександра Попова, начальника київської міліції Валерія Коряка та заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича з приводу подій на Майдані Незалежності в ніч з 30 листопада. За даними джерела, на допиті Попов повідомив, що виконував розпорядження секретаря РНБО Андрія Клюєва. Коряк заявив, що куратором операції був Сівкович. Сівкович, в свою чергу, прізвище Клюєва під час допиту жодного разу не назвав.

Пізніше ЗМІ опублікували частину протоколів допитів. Документи свідчать про те, що Сівкович транслював вказівки секретаря РНБО.