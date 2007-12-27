Янукович сміється крізь сльози над пропозицією Тимошенко

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає програму «Український прорив» декларацією і «чистим популізмом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на засіданні опозиційного Кабінету Міністрів, керівником якого він є.

За його словами, якщо прийняти таку програму як програму діяльності уряду, то це буде «чистий популізм і чиста декларація».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО звернувся до міністерств, щоб вони впродовж дня надали свої пропозиції до цієї програми. «Це сміх крізь сльози», - зазначив він.

«Програми немає, і якщо прийняти цю декларацію, і країна піде цим шляхом, то прориватися будемо роками, короткими перебіжками», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, експерти написали йому, що ця програма про те, «як на ходу вирішуючи і що можна краще зробити, що гірше, а в цілому, як краще пересидіти в бур’янах».

При цьому В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що новому уряду була запропонована стратегія проведення реформ, але поки що відповіді з цього приводу не отримано.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що програма діяльності уряду буде затверджена Верховною Радою на початку 2008 року.

На першому засіданні нового уряду 19 грудня вона заявила, що «сьогодні ми почнемо процес доопрацювання програми «Український прорив” і зробимо так, щоб в її розробці брали участь як наші міністерства, так і всі без винятку фракції Верховної Ради - провладні та опозиційні».

Прем`єр запропонувала направити проект програми діяльності уряду кожному депутату. «Ми чекатимемо, що нам дійсно запропонують найкращий варіант урядової програми. З такою метою, щоб після нового року вийти на її затвердження в парламенті», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що програма « Український прорив” є частиною угоди про створення коаліції демократичних сил у парламенті та є відображенням вимог виборців.