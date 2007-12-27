Опозиція наскаржиться Європі на «інквізицію» Тимошенко

Народний депутат України Анатолій ТОЛСТОУХОВ заявляє, що Партія регіонів започаткує «білу або чорну книгу звільнень» за політичні погляди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

А.ТОЛСТОУХОВ зазначив, що буде створено робочу групу, яка займатиметься питаннями звільнень людей новими представниками влади за політичні погляди. Він підкреслив, що з цього питання мають бути проведені парламентські слухання у Верховній Раді України, де конкретні люди розказуватимуть, як «з ними поводились».

А.ТОЛСТОУХОВ зазначив, що попередній «помаранчевий» уряд проводив люстрацію, а нинішній – «кадрову інквізицію».

У той же час лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ під час сьогоднішнього засідання опозиційного уряду дав доручення Олександру ЛАВРИНОВИЧУ, який в опозиційному уряді є міністром юстиції, щоб він звернувся до європейських організацій з приводу політичних переслідувань в Україні.