Регіонали кажуть, що час Богатирьової ще не закінчився

Народний депутат Анатолій ТОЛСТОУХОВ (фракція Партії регіонів) вважає недоцільним створення опозиційної Ради національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За його словами, з точки зору європейського досвіду та виходячи з українського законодавства, в Україні «сьогодні немає РНБО». «Ми маємо інструмент, яким користуються в залежності від політичних цілей або кон’юнктури», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ. «Користується, як правило, Президент України», - додав він.

За його словами, створювати ще одне «опозиційне чи якесь інше РНБО – це вже сміятися в той час, коли всі сміються».

Коментуючи рішення Раїси БОГАТИРЬОВОЇ прийняти пропозицію про призначення секретарем РНБО, він сказав, що в партії існують різні думки з цього приводу, але вибір залишається за самою БОГАТИРЬОВОЮ.

"Людина такого досвіду і потенційних можливостей має визначитись перш за все сама. Для цього їй потрібно дати час. Цей час ще не закінчився", - цитує ТОЛСТОУХОВА "Українська правда".

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів створила опозиційний уряд, який очолив Віктор ЯНУКОВИЧ.