Яценюк побив свій власний рекорд

На "Аукціоні надій", який відбувся 26 грудня у Львові, лот - ікону Ісуса Христа Вседержителя середини 19 століття з музею Якубовських, який надав голова Верховної Ради Арсеній Яценюк, було куплено за 12 100 грн. "Аукціон надій" уже вдруге організував Львівський інститут банківської справи УБС НБУ. Цікаво, що минулого року найдорожчим лотом на цьому аукціоні також виявився лот Арсенія Яценюка. Тоді портфель спікера нинішньої Верховної Ради, а на той час екс-міністра економіки продали за 6550 гривень.

Загалом на аукціоні було представлено 10 лотів, стартова ціна кожного лота 1 000 грн, крок аукціону - 100 грн. За футболку і фото з автографом від Владислав Ващука на аукціоні виручили 2600 грн, диск "Самогон" та "Таємницю" Юрія Андруховича - 4200 грн, картину відомої львівської художниці Вікторії Проців - 5100 грн (цей лот купив екс-голова Львівської ОДА Олександр Сендега). За диск та фото від Ніни Матвієнко виручили 6700 грн, попільничку Савіка Шустера - 3000 грн, книжку "Україна та українці: історико-етнографічний мистецький альбом Івана Гончара" від першої леді Катерини Ющенко придбали за 6500 грн, портфель і раритетна інструкція щодо впорядкування бухобліку від Павла Сенища принесла 5400 грн, власноручно виготовлену кобзу, надану Любомиром Порило, продали за 3500 грн.

Найбільшу суму коштів на благочинність витратив голова Асоціації "Львівський автомобільний транспорт" Роман Лобода. Він придбав лот від художниці Євгенії Гапчинської за 3000 грн, венеціанську маску Володимир Гришка за 4000 грн та лот від дизайнерки Роксолани Богуцької за 5200 грн.

Загалом за продані з аукціону лоти виручили 61300 грн, ще 800 грн студенти Львівського інституту банківської справи УБС НБУ вторгували, продаючи сувенірних ангеликів.

Зібрані кошти буде спрямовано на закупівлю інкубаторів для виходжування недоношених немовлят у пологовому будинку №1 у місті Львові на вул. Мечнікова. Головний лікар закладу Людмила Шкета повідомила, що впродовж року відділення приймає близько 3,5 тисяч породіль, 6% з яких народжують передчасно. У цьому закладі є лише два інкубатори з п’яти необхідних .Окрім того, інкубатор рятує життя не лише недоношених діток, а й тих, які народжуються із затримкою розвитку чи інфікованими. Інкубатор екстракласу коштує майже 75 тисяч гривень.

Zaxid.net