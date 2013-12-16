Усі дільничі виборчі комісії завершили підрахунок голосів - ЦВК

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський, повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

“Центральна виборча комісія на цей час ще не має усіх даних щодо змісту протоколів усіх ДВК, хоча підрахунок голосів виборців, як я вже сказав, завершений усіма дільничними виборчими комісіями. Ситуація зараз є абсолютно штатною та якщо суттєво і відрізняється від минулих виборів, то лише у кращій бік", - наголосив голова Комісії.

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За його словами, всі окружні комісії вже прийняли рішення щодо необхідності уточнення окремих протоколів дільничних виборчих комісій, зокрема у зв’язку з неправильним відображенням у протоколах відомостей щодо кількості виборчих бюлетенів, які не підлягають врахуванню.

“Так, на сьому годину ранку в окрузі № 94 відповідні рішення були прийняті щодо протоколів про підрахунок голосів виборців 11 ДВК, № 132 – 2, № 194 окрузі – 3, № 197 – 4, № 223 – 3. Дані щодо змісту протоколів таких ДВК, як правило, вводяться до системи «Вибори» лише після їх уточнення та повторної доставки до ОВК. Це зумовлює об’єктивні затримки із введенням інформації. В окрузі № 197 окружна виборча комісія прийняла рішення щодо повторного підрахунку голосів на виборчій дільниці № 710881 у зв’язку з порушенням цілісності пакетів з бюлетенями”, - уточнив Охендовський.

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Триває процес транспортування протоколів дільничних виборчих комісій та іншої виборчої документації до окружних комісій, а також введення даних щодо змісту таких протоколів до системи «Вибори». Як відомо, введення таких даних можливо лише на рівні окружної комісії.

Як повідомляв УНІАН, учора в Україні відбувалися перевибори в п’яти "проблемних" округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).