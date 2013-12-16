Яценюк вважає, що влада сфальсифікувала результати повторних виборів у п‘яти округах

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це Яценюк заявив сьогодні журналістам. За його словами, влада пішла на наступний етап загострення, про що свідчать учорашні вибори на п‘яти округах.

“Ми будемо вимагати порушити кримінальне провадження, тому що вибори сфальшовані”, - наголосив Яценюк.

“Влада пішла на наступний етап загострення. Те, що відбулося вночі на виборчих дільницях, – сваволя, фальшування. І так вони хочуть проводити президентські вибори”, - наголосив Яценюк.

Він підкреслив, що ці вибори треба відстояти: “Ми будемо вимагати і від ЦВК, і від генпрокуратури дій”.

Як повідомляв УНІАН, учора в Україні відбувалися перевибори в п’яти "проблемних" округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

У Комітеті виборців заявили, що їхні спостерігачі зафіксували набагато більше випадків підкупу виборців, аніж на попередніх виборах, коли не вдалося встановити результати.

Своєю чергою голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський повідомив, що на цей час немає підстав ставити під сумнів результати волевиявлення виборців на повторних виборах у 5 округах.

На даний час ЦВК опрацювала майже 70% протоколів з результатами голосування у п’яти округах.