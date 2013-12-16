В штабі Поплавського заявляють про перемогу

Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів, який ведеться штабом кандидата в народні депутати Михайла Поплавського відповідно до протоколів із мокрими печатками. За підсумками 100% опрацьованих протоколів - Михайло Поплавський перемагає з результатом у 52,2 5 %, що на 12 тисяч 31 7 голосів більше, ніж у кандидата від об’єднаної опозиції Миколи Булатецького, який набрав 35,0 1 % голосів.

Цей результат співпадає з інформацією з офіційного сайту ЦВК. Станом на 9:30 Центральною Виборчою Комісією оброблено 85,54% протоколів. Михайло Поплавський має 52,64%, Микола Булатецький - 36,64%.

Раніше перемогу Михайла Поплавського підтвердив незалежний екзіт-пол, який проводився на замовлення 5-каналу. Опитування показало, що в окрузі №194 з центром у Черкасах переможцем є Михайло Поплавський (47,3%). Микола Булатецький посів друге місце (42,2%).