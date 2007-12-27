Чи підтримує Україна Яценюка-спікера (опитування)

50% громадян України схвалюють обрання Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведені компанією “ФОМ-Україна”, які представив сьогодні в Києві генеральний директор компанії Олександр БУХАЛОВ.

При цьому 23,5% респондентів не схвалюють обрання А.ЯЦЕНЮКА спікером, а 26,6% українцям було важко відповісти.

О.БУХАЛОВ також зазначив, що 44,6% опитаних висловили переконання, що процес обрання спікера проходив демократично, 24,2% респондентів вважають, що не демократично, 17,6% - нічого про це не знають, а 13,7% - важко відповісти.

Дослідження проводилося 14-23 грудня методом інтерв’ю за місцем проживання респондента. В опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів із 160 населених пунктів України. Похибка становить 2,2%.