Богатирьова контролюватиме виконання обіцянки Тимошенко?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Раді національної безпеки і оборони проводити щомісячний моніторинг переходу Збройних сил України на контрактний принцип комплектування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в РНБО під час представлення новопризначеного секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ.

“Ми повинні мати місячний моніторинг того, що відбувається у цій сфері (переходу на контракт)”, - сказав В.ЮЩЕНКО. Він додав, що щороку кількість контрактників збільшується на 300-600 осіб, оскільки решта, не прослуживши і 12 місяців, через різні причини звільняється. Крім цього, кожен 12-й контрактник скорочується, оскільки скорочується військова частина, в якій він проходить службу.

За словами Президента, без моніторингу РНБО це питання важко вирішити. Президент зазначив, що це питання буде окремо розглянуто на засіданні РНБО.

Він знову підкреслив важливість підвищення боєздатності військових частин та додав, що дуже значна частина оборонного бюджету витрачається на потреби, які не слугують підвищенню боєздатності. Він додав, що Міноборони має позбавитися активів, які використовуються для покращення матеріального становища вищого керівництва відомства, натомість держава має зробити все можливе для підвищення соціального статусу військовослужбовців.