Україна оцінила ефект дострокових виборів до ВР (опитування)

68,1% громадян України переконані, що дострокові вибори до Верховної Ради не допомогли вирішити політичну кризу в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведені компанією “ФОМ-Україна”, які представив сьогодні в Києві генеральний директор компанії Олександр БУХАЛОВ.

При цьому 20,8% респондентів вважають, що дострокові вибори до Верховної Ради сприяли вирішенню політичної кризи в Україні, а 11,1% опитаних не можуть відповісти на це запитання.

Дослідження проводилося 14-23 грудня методом інтерв’ю за місцем проживання респондента. В опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів із 160 населених пунктів України. Похибка становить 2,2%.