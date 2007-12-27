Україна оцінила ефект дострокових виборів до ВР (опитування)
14:41, 27 грудня 2007Політика
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Дослідження проводилося 14-23 грудня
68,1% громадян України переконані, що дострокові вибори до Верховної Ради не допомогли вирішити політичну кризу в країні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведені компанією “ФОМ-Україна”, які представив сьогодні в Києві генеральний директор компанії Олександр БУХАЛОВ.
При цьому 20,8% респондентів вважають, що дострокові вибори до Верховної Ради сприяли вирішенню політичної кризи в Україні, а 11,1% опитаних не можуть відповісти на це запитання.
Дослідження проводилося 14-23 грудня методом інтерв’ю за місцем проживання респондента. В опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів із 160 населених пунктів України. Похибка становить 2,2%.
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