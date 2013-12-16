ЦВК просить МВС перевірити інформацію про фальсифікацію виборів у Первомайську
Центрвиборчком просить МВС перевірити факти, пов'язані з можливою фальсифікацією результатів повторних виборів у 132-му окрузі.
Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
Приводом для звернення стала заява кадидата від Батькіщини Аркадія Корнацького, який вважає, що вибори у цьому окрузі сфальсифіковані.
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Зокрема опозиціонер говорить про скупчення "агресивно налаштованих" громадян в окружній виборчій комісії, що свідчило про вірогідність силової спроби зриву роботи ОВК, спостерігачів і журналістів.
У ОВК цю інформацію спростовують, однак ЦВК вирішив попросити правоохоронців провести відповідну перевірку.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЦВК, в мажоритарному окрузі №132 перемогу отримав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов (самовисуванець). За нього віддали свої голоси 47,78% виборців на окрузі.