ЦВК просить МВС перевірити інформацію про фальсифікацію виборів у Первомайську

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Приводом для звернення стала заява кадидата від Батькіщини Аркадія Корнацького, який вважає, що вибори у цьому окрузі сфальсифіковані.

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Зокрема опозиціонер говорить про скупчення "агресивно налаштованих" громадян в окружній виборчій комісії, що свідчило про вірогідність силової спроби зриву роботи ОВК, спостерігачів і журналістів.

У ОВК цю інформацію спростовують, однак ЦВК вирішив попросити правоохоронців провести відповідну перевірку.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЦВК, в мажоритарному окрузі №132 перемогу отримав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов (самовисуванець). За нього віддали свої голоси 47,78% виборців на окрузі.