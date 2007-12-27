Ющенко мобілізує МНС у напрямку 112
15:18, 27 грудня 2007Політика
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Президент вимагає закінчити формування цієї служби
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Міністерство з питань надзвичайних ситуацій у 2008 році запровадити державну диспетчерську службу екстреної допомоги населенню «112».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, представляючи сьогодні в МНС нового міністра Володимиру ШАНДРУ.
За словами Президента, у 2008 році треба закінчити формування цієї служби. «Я просив би, щоб ви мобілізувались у цьому напрямку», - сказав В.ЮЩЕНКО.
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