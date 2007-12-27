Регіонали вже знайшли заміну Богатирьовій

Депутат від Партії регіонів Олександр Єфремов обраний заступником голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, тепер він займеться тими напрямками роботи, які досі були у сфері відповідальності Раїси Богатирьової.

Як відомо, раніше Єфремова затверджено головою парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради.

Він також очолює Луганське обласне відділення Партії регіонів, нагадує прес-служба.

Як відомо, у понеділок, 24 грудня, президент Віктор Ющенко призначив Богатирьову секретарем Ради національної безпеки й оборони.

У середу, 26 грудня, Богатирьова вступила на цю посаду усупереч рекомендації Президії Партії регіонів відмовитися від посади секретаря РНБО, оскільки партія перебуває в опозиції.

За словами низки представників Партії регіонів, до Богатирьової не будуть вживати санкцій, зокрема, у вигляді виключення з партії, однак вона не може перебувати у її керівних органах.

Українська правда