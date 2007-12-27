Комітет ВР підтримав кандидита на посаду голови СБУ

Комітет Верховної Ради з питань безпеки та оборони підтримує кандидатуру Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА на посаду голови СБУ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова комітету Анатолій ГРИЦЕНКО, відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час засідання комітету.

«Комітет підтримав Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА на посаду голови Служби безпеки», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Водночас він зауважив, що члени комітету під час обговорення висловили стурбованість тим, що досі законодавство, яке визначає діяльність СБУ, не приведене у відповідність до Конституції України.

А.ГРИЦЕНКО додав, що підготовка нового закону про СБУ буде одним з пріоритетних завдань комітету на наступній пленарній сесії.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України подання про призначення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ.

Зараз В.НАЛИВАЙЧЕНКО є т.в.о. голови СБУ.