Тимошенко представить у ВР проект Держбюджету на 2008 рік

Парламент планує розглянути проект Державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, з представленням проекту виступить прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Верховна Рада України планує ухвалити державний бюджет на 2008 рік не пізніше 30 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” прийняття відповідної постанови проголосували сьогодні 337 народних депутатів із 413, зареєстрованих у сесійній залі.

У той же час голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пояснив, що останнім днем ухвалення бюджету має стати 29 грудня.

Прийнятою постановою також передбачається, що Бюджетний комітет ВР має підготувати розгляд цього документа для ухвалення в остаточному варіанті парламентом.