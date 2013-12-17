Питання вступу України в МС не обговорювалося - Путін

Москва і Київ не обговорювали ідею вступу України до Митного союзу на засіданні міждержавної комісії, заявив президент РФ Володимир Путін.

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"Хочу всіх заспокоїти, сьогодні ми взагалі не обговорювали питання про приєднання України до Митного союзу", - заявив Путін на прес-конференції за підсумками переговорів у Москві з президентом України Віктором Януковичем, повідомляють РИА Новости.