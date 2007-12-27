ПР вважає розробку Тимошенко ”бюджетом за одну ніч”

Фракція Партії регіонів не голосуватиме за проект державного бюджету на 2008 рік, запропонованим новий урядом.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

За словами авторів заяви, проект бюджету-2008, “який у народі вже охрестили "бюджетом за одну ніч", не підкріплений жодними розрахунками, грунтований на ілюзорних, дослівно взятих зі стелі цифрах, які стосуються, зокрема, дохідної частини, цей проект є відвертою авантюрою, яку коаліція-227 підсунула парламенту і буде намагатися проштовхнути”.

Як стверджують “регіонали”, навіть побіжний аналіз цього проекту бюджету “вражає некомпетентністю і відірваністю від реалій”. Зокрема, у проекті бюджету на 2008 рік передбачається отримати від приватизації 11 млрд. грн. Крім того, прогноз додаткових надходжень від приватизації - 12 млрд. грн. “Це абсолютно нереальні цифри”, - наголошується в заяві.

В Партії регіонів відзначають, що “Україна за всі роки приватизації отримала менше, ніж тепер хтось бажає за один рік”.

“Що тривожить найбільше, це ріст податкового навантаження, яке неодмінно буде галопувати у разі ухвалення цього проекту. Хвилює неможливість виконання дуже важливих соціальних програм. І вже зовсім незрозуміло, чому ТИМОШЕНКО не заклала в проект кошти для виконання своїх передвиборчих обіцянок, зокрема, переходу з 1 січня 2008 року на контрактну армію? Чи не тому, що помаранчеві завжди дивилися на народ і свої обіцянки через призму відомої української приказки: "Обіцянка – цяцянка...", йдеться в заяві.

У зв’язку з цим Партія регіонів заявляє, що буде беззастережно наполягати на чіткому і неухильному дотриманні Бюджетного кодексу і Регламенту при розгляді в парламенті бюджету-2008.

“Ми заявляємо, що не будемо голосувати за бюджет обману і пропонуватимемо наш підхід і нашу концепцію найважливішого фінансового документу країни.

Ми зробимо все, щоб у бюджеті-2008 були цілком і повністю враховані інтереси найбільш незахищених верств громадян, інтереси підприємців, інтереси молоді, пенсіонерів, – усіх, хто живе в Україні і про чиє благо зобов`язана дбати держава”, - наголошують “регіонали”.

Також Партія регіонів заявляє, що їхня позиція в цьому питанні є рішуча і одностайна. “І в наших твердих намірах ніхто не зможе нам перешкодити – ні той, хто у пошуках теплішого і зручнішого місця перескакує з опозиції у владу, ні ті, хто пробують реалізувати чергові розкольницькі проекти, ставлячи собі за мету роздробити нашу монолітність”, наголошують автори заяви.