Shell розпочне роботи на Юзівській площі в 1-ому півріччі 2014 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков.

Він зазначив, що компанія отримає дозвіл на початок робіт тільки після проходження екологічної експертизи.

«Більш точно не можу сказати, поки вони експертизу екологічну не пройдуть, але в першому півріччі має бути закладена перша свердловина. Місце зараз їх фахівці підбирають для того, щоб не було «сухої свердловини», що пробурив, а там нічого немає. Зараз ведуться роботи, щоб знайти оптимальне місце закладення цієї свердловини, і в першому півріччі 2014 буде розпочато буріння», - сказав Проскуряков.

Він підкреслив, що компанія Shell в Харківській області вже пробурила пошукову свердловину Біляївська-400, але ці роботи проведені не в рамках угоди про розділ продукції на Юзівській площі, а в рамках Договору про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Довідка УНІАН. Компанія Shell задіяна в трьох окремих пошукових проектах в Україні.

Договір про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» підписано в 2006 році і оновлено 01.09.2011 року. Він передбачає пошук, розвідку та видобуток вуглеводнів на ліцензійних ділянках загальною площею близько 1300 км² на території Харківської області. Частки Shell і ПАТ «Укргазвидобування» в даному проекті становлять 50 % кожна. Shell є оператором спільної діяльності в рамках договору. Початковий етап пошуково-розвідувальних робіт передбачає буріння 2-3 пошукових свердловин протягом кількох років. Буріння першої пошукової свердловини Біляївська-400 в рамках проекту почалося в жовтні 2012 року в Первомайському районі Харківської області. Витрати Shell на спільну діяльність за період початкового етапу пошуково-розвідувальних робіт можуть досягти $ 200 млн.

У травні 2012 року Shell була оголошена переможцем конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на розробку Юзівської ділянки. Ділянка розташована на території Донецької та Харківської областей і займає 7886 км². 24 січня 2013 «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Інвестментс (ІV) Б.В.», ТОВ «Надра Юзівська» і Уряд України підписали угоду про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в рамках Юзівської ділянки (УРП). Угода передбачає поетапну розвідку, розробку і видобуток вуглеводнів. На першому етапі після комплексної екологічної, геологічної, соціальної та економічної оцінки території Shell планує пробурити до 15 пошукових свердловин протягом 5 років. На сьогодні ніяких промислових робіт на Юзівській ділянці компанія Shell не веде.

У серпні 2012 року група інвесторів (у тому числі, Shell) на чолі з компанією ExxonMobil була визнана переможцем конкурсу на право укладення угоди про розподіл продукції на розробці Скіфської площі на континентальному шельфі Чорного моря. На сьогодні ніяких промислових робіт на Скіфській площі група інвесторів, в тому числі, компанія Shell, не веде. Основна увага в даний час сконцентровано на підготовці угоди про розподіл продукції та угоди про спільну операційну діяльність.

ПАТ «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. За підсумками 2012 року підприємствами компанії видобуто 15 млрд м³ газу, майже 75 % загального видобутку в Україні. У ПАТ «Укргазвидобування» працює 21 тис співробітників, компанія веде діяльність в 11 регіонах України.