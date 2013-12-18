Сенатор США Маккейн не вірить у благодійність Путіна

Таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловив американський сенатор Джон Маккейн, який кілька днів тому повернувся з київського Євромайдану.

Водночас Маккейн, який рішуче засудив застосування сили для розгону акції протесту, не сказав, чи будуть застосовані персональні санкції щодо осіб, причетних до придушення мирних протестів.

«Я не можу назвати вам точний зміст санкцій. Але ж ми ухвалили рішення щодо конкретних осіб після вбивства російського юриста Сергія Магнітського. Це свого роду модель, і якщо відбудуться нові спалахи насильства проти мирних демонстрантів, то Конгрес США відчує, що ми повинні реагувати на це. Сподіваємося, що такого ніколи не трапиться», – відзначив політик, який 2008 року претендував на посаду президента США.

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Сенатор Маккейн сказав, що схвалює реакцію Вашингтона на кризу, включаючи засудження держсекретарем Джоном Керрі силового придушення опору. Американський політик сподівається, що США і надалі захищатимуть українських протестувальників в ім’я прав людини. Він додав, що майбутнє України залежатиме від українського народу.