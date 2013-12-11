Сенатор Маккейн: Ми вимагатимемо наслідків для злочинів проти мирних українців

"Це жахливо, що українська влада вирішила використовувати насильство і пригнічення щодо мирних демонстрантів на Майдані в Києві. Така підла поведінка порушує найосновніші універсальні права - особливо свободу слова і зборів - що гарантовані всім людям", - йдеться у заяві, опублікованій на його сайті.

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"Якщо уряд України вважає, що груба сила і політика страху може довести його до кінця нинішньої кризи, він глибоко помиляється. Все більше українців показують, що вони більше не бояться. Ці хоробрі чоловіки і жінки повинні знати, що вони не самотні. Їхні друзі в усьому світі солідарні з ними. Ми будемо тримати увагу світової громадськості щодо боротьби України за свободу, справедливість і можливості, і ми будемо вимагати наслідків для будь-яких злочинів, скоєних проти українців, які мирно здійснюють свої основні права людини".