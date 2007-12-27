Єханурову не вистачає грошей для переводу армії на контракт

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що проект оборонного бюджету на 2008 рік є недосконалим і не дозволяє прискорено розпочати перехід армії на контрактний принцип комплектування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Бюджет дуже недосконалий і з точки зору його обсягів, і його складових. Я так думаю, що зміни та доповнення до бюджету, над якими ми почали працювати, дадуть можливість нам прийняти більш-менш прийнятний бюджет», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ. За його словами, в цьому проекті бюджету тільки на дві третини враховано те, що потрібно Міноборони.

«Якщо говорити про перехід на контрактну армію, то сьогодні ці кошти непередбачені», - підкреслив міністр, додавши, що зараз йде напружена робота щодо того, щоб ні одна соціальна пільга для силовиків не була знята.

Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що в проекті бюджету для Міноборони передбачено майже 10 млрд. грн. при тому, що оборонний запит становить понад 15 млрд. грн.

Водночас міністр сказав, що коли з цього приводу була дискусія на засіданні уряду, то було прийнято рішення приймати бюджет в такому вигляді, задля того, щоб можна було фінансувати підвищення соціальних стандартів вже з січня наступного року.

Як повідомляв УНІАН, у проекті держбюджету на 2008 рік для Міноборони передбачено 9,422 млрд. грн. (1,06% від ВВП), або близько 60% від бюджетного запиту (15,7 млрд. грн.).