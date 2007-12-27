Від Ющенка пішли ще два чиновника
17:49, 27 грудня 2007Політика
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Президент підписав укази
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Василя КНЯЗЕВИЧА з посади заступника керівника Державного управління справами у зв`язку з переходом на іншу роботу.
Про це йдеться в указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.
Як повідомляв УНІАН, В.КНЯЗЕВИЧА 24 грудня було призначено на посаду міністра охорони здоров’я.
Також Глава держави Віктор ЮЩЕНКО звільнив Володимира ХОМЕНКА з посади Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим.
Як повідомляє прес-служба Президента, відповідний указ був підписаний сьогодні.
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