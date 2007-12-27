Від Ющенка пішли ще два чиновника

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Василя КНЯЗЕВИЧА з посади заступника керівника Державного управління справами у зв`язку з переходом на іншу роботу.

Про це йдеться в указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, В.КНЯЗЕВИЧА 24 грудня було призначено на посаду міністра охорони здоров’я.

Також Глава держави Віктор ЮЩЕНКО звільнив Володимира ХОМЕНКА з посади Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим.

Як повідомляє прес-служба Президента, відповідний указ був підписаний сьогодні.