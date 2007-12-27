Тимошенко, Балога та Богатирьова морально підтримають Ющенка

Cьогодні на прес-конференції Президента України Віктора ЮЩЕНКА будуть присутні прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.

Про це УНІАН повідомила керівник інформаційного управління Секретаріату Президента Лариса МУДРАК.

Також, за її словами, планується присутність всіх міністрів, глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ та секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ.

Як повідомляв УНІАН, прес-конференція Президента, присвячена підсумкам року, розпочнеться в “Українському домі” о 18.00 і триватиме дві години. В ході прес-конференції планується включення зі Львова, Полтави, Донецька, Сімферополя, де журналісти матимуть змогу поставити запитання Президенту.

Також свої запитання поставлять Президенту користувачі Інтернету.