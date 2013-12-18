Україна і Росія поставили крапку у переговорах щодо газу - Уряд

«Поставлено крапку в історії тієї зради національних інтересів, за яку несуть відповідальність політичні сили, які і сьогодні провокують нестабільність у країні. Глава держави домовився про економічно обгрунтовану ціну на газ (російський – УНІАН) з 1 січня 2014 року і до кінця дії контракту (підписаного 19 січня 2009 року)», - зазначив Азаров.

Він підкреслив, що це дасть змогу відновити економічне зростання в Україні і використовувати заощаджені кошти на модернізацію країни.

Азаров нагадав, що 17 грудня в Москві було підписано широкий спектр домовленостей, які відкривають нові перспективи для країни.

Як повідомляв УНІАН, керівники «Газпрому» і «Нафтогазу України» Олексій Міллер і Євген Бакулін за підсумками засідання українсько-російської міждержавної комісії 17 грудня в Москві підписали доповнення до контрактів на закупівлю і транзит газу. Подробиці поки що невідомі.

Проте, за словами віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка, доповнення до контракту на закупівлю НАК «Нафтогаз України» газу у російського «Газпрому» дасть змогу знизити ціну газу до 268,5 долара і набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Сьогодні, 18 грудня, Азаров підтвердив, що знижка на газ до ціни в 268,5 дол. діятиме до 2019 року - терміну закінчення дії контракту на закупівлю газу від 2009 року.