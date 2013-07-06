Тимошенко вважає, що владі вигідно зволікати із справою ЄЕСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після засідання Київського районного суду Харкова сказав захисник Тимошенко Андрій Кожем’якін.

“Вона вважає, що все, що сьогодні відбувається, тобто, перенесення засідання суду, показує, що це вигідно прокуратурі, владі, тому що влада і прокуратура зацікавлені в тому, щоб розгляду в цьому суді ніякого не було, бо, звичайно ж, справа сфальшована і ніяких доказів сьогодні не було показано, що Юлія Тимошенко в чомусь винна”, - сказав Кожем’якін.

У свою чергу, захисник Тимошенко Сергій Власенко повідомив, що захист вкотре вимагав закрити справу через відсутністю в діях Тимошенко складу злочину і з огляду на те, що справу вже було закрито Генеральною прокуратурою, і правомірність її закриття підтвердив Верховний Суд України.

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Захисники також підкреслили, що Тимошенко дозволила суду розглянути це клопотання захисту в її відсутність, написавши відповідну заяву.

Власенко зазначив, що якщо справу ЄЕСУ не буде закрито, а вона буде розглядатися повторно, це порушить не тільки українське, а й європейське законодавство.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня, у засіданні Київського районного суду Харкова з розгляду справу ЄЕСУ було оголошено перерву до 16 серпня.

Рішення ухвалив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної, а також її захисниці Євгенії Тимошенко.