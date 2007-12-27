Томенко хоче забрати у ДУСі 300 мільйонів

Народний депутат Микола ТОМЕНКО (фракція БЮТ) пропонує скоротити фінансування Державного управління справами на 300 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав cьогодні на засіданні Верховної Ради України.

Зокрема, він зазначив, що в проекті бюджету скасовано ряд пільг, що стосуються народних депутатів України. Також, за його словами, мають бути скасовані статті, які передбачені в проекті бюджету щодо стаціонарного медичного обслуговування народних депутатів і керівного складу органів державної влади, а також поліклінічного амбулаторного лікування керівників державних органів влади. Він підкреслив, що ці статті фінансуються через Державне управління справами, і йдеться про суму «порядку 300 млн. грн.».

«Якщо пільги народним депутатам забрали, то треба справедливо підчистити витрати для Державного управління справами», - зазначив М.ТОМЕНКО.

За його словами, частину збереженої суми фінансування на ДУСю можна було б спрямувати для сільських медичних закладів.