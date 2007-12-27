Ющенко пояснив, за що він дав орден Колесникову

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що один з лідерів Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ зайняв конструктивну позицію, підтримавши демократичний спосіб виходу з парламентської кризи.

Так Президент пояснив свою позицію, відповідаючи на запитання щодо доцільності нагородження Б.КОЛЕСНІКОВА та інших політиків з опозиційного табору державними відзнаками.

За словами В.ЮЩЕНКА, він не хотів би формувати свою діяльність виключно в рамках однобічного ставлення до якоїсь однієї коаліції.

Також, як вважає Президент, з одного боку Б.КОЛЕСНІКОВ під час складної ситуації в парламенті зайняв конструктивну позицію, підтримав демократичний спосіб врегулювання конфлікту, з іншого боку – по-іншому він поводив себе декілька років тому у розпал і після президентських виборів.

В.ЮЩЕНКО додав, що «ця людина багато чого робить, щоб політичний діалог був конструктивним».

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що стосується відбору кандидатів на нагородження, то є певна процедура. За його словами, можливо, не завжди ці рішення є вдалими, і можливо варто подумати про вдосконалення цього процесу.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом нагородив Б.КОЛЕСНИКОВА “за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток України, вагомі досягнення в трудовій діяльності, багаторічну добросовісну працю і з нагоди річниці підтвердження всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року Акту проголошення незалежності України» орденом «За заслуги» II ступеня.