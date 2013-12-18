США розповіли, в якому випадку Янукович може розраховувати на їх підтримку

Посол США Джеффрі Пайєтт запевняє, що у разі, якщо Європа все ж залишається пріоритетом порядку денного Президента України, і він надішле чіткий сигнал з цього приводу, то він може розраховувати на підтримку США.

Про це він сказав під час зустрічі з головою Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Володимиром Литвиним, повідомили УНІАН у прес-службі Литвина.

Литвин зазначив, що намагається «навернути колег до знаходження рішення, які б дозволити зберегти країну, продемонструвати, що істина повинна торжествувати». «Але я розумію, що для цього потрібно щоб і політики зберегли своє обличчя. Очевидно, що в сукупності це має стати основою для компромісу», - додав він.

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Литвин підкреслив, що найскладніше в сьогоднішній ситуації повернутися в правове поле. За його словами, на першому етапі найбільшим подразником була проблема уряду, який повинен нести відповідальність за те, що «продемонстрував, судячи з його наступних аргументів про неготовність до підписання асоціації з Європейським Союзом, непрофесіоналізм при опрацюванні документів». «Я розумію що ця проблема повинна дозріти до такої міри, коли її вирішить Президент», - вважає голова комітету.

У свою чергу Пайєтт зазначив, що поточну ситуацію потрібно розв’язати «у рамках Конституції України і без насильства». «Я також вважаю, що незважаючи на те, що демонстрації створюють певні перешкоди дорожнього руху, те що відбувається на Майдані, є ознакою того, що українське суспільство є здоровим», - сказав посол.

За його словами, перед українською владою і політиками стоїть виклик, щоб «віднайти такий шлях руху, який би відображав ті месижді, які прозвучали на Майдані».

Пайєтт зазначив, що українська влада має чітко зазначити незмінність курсу європейської інтеграції України. «Я думаю, що Янукович має продемонструвати, що він лишається вірним європейському вектору», - вважає посол. За його словами, «добрим інструментом для зміни уряду» може стати круглий стіл. Посол також закликав сторони утриматися від насилля.