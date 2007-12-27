ВР проголосувала голосувати бюджет завтра

Верховна Рада України завтра, 28 грудня, планує ухвалити в цілому державний бюджет України на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” прийняття відповідної постанови проголосували 410 народних депутатів із 442, зареєстрованих у сесійній залі.

Прийнятою постановою ВР прийняла проект державного бюджету-2008 до розгляду. Крім того, постановою доручено Бюджетному комітету ВР за участю Кабінету Міністрів узагальнити пропозиції фракцій і комітетів до цього проекту документа та внести його на розгляд ВР до 12.00 28 грудня.

О 12.00 планується прийняття проекту бюджету-2008 у першому читанні, потім відбудеться перерва, а о 16.00 депутати приймуть бюджет у другому читанні та в цілому.

Після цього голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закрив пленарне засідання.