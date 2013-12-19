Янукович ухилився від відповіді щодо дефолту України

Як передає кореспондент УНІАН, на питання, наскільки реальним був би дефолт для країни, якби не було «кредиту з Росії», Янукович сказав, що жоден добрий господар не розкриває свої карти.

“Будь-який господар, який живе в конкурентному середовищі, як ми з вами живемо, не розкриваємо карти”, - сказав Янукович.

Він сказав, що влада серйозно ставиться до своєї відповідальності, і тих зобов'язань, які вона брала на себе.

Он-лайн трансляція інтерв'ю Президента можно дивитися на сайті УНІАН.