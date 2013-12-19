Янукович ухилився від відповіді щодо дефолту України
12:51, 19 грудня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович ухилився від відповіді, чи загрожував Україні дефолт.
Виктор Янукович не відповів на питання про дефолт.
Як передає кореспондент УНІАН, на питання, наскільки реальним був би дефолт для країни, якби не було «кредиту з Росії», Янукович сказав, що жоден добрий господар не розкриває свої карти.
“Будь-який господар, який живе в конкурентному середовищі, як ми з вами живемо, не розкриваємо карти”, - сказав Янукович.
Він сказав, що влада серйозно ставиться до своєї відповідальності, і тих зобов'язань, які вона брала на себе.
Он-лайн трансляція інтерв'ю Президента можно дивитися на сайті УНІАН.
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