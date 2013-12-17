Росія може стати розпорядником дефолту України — експерт

Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

“Тут про Митний союз не йдеться. Тут ситуація набагато хитріша і набагато складніша. Тому що фактично тут йдеться про зовнішньополітичне і військово-політичне партнерство України і Росії. З урахуванням того, що відновлюється військово-промислова кооперація, і українські підприємства одержать оборонні замовлення з Росії. Це означає, що ми залучаємося до військово-політичного контуру РФ. Завжди раніше ми більше орієнтувалися на НАТО і Атлантичну систему безпеки”, - пояснив політолог.

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Що стосується придбання цінних паперів на суму 15 млрд дол, на думку Карасьова, “це означає, що розпорядником дефолту України може стати Росія за певних умов”.

“Коли ми візьмемо кредит, то Росія може нам або оголосити дефолт, або пробачити дефолт. Тому що вони утримувачі наших державних паперів”, - сказав політолог.

“Щодо переоснащення і технічного оновлення Чорноморського флоту в Севастополі, це дуже важливо... їм Севастополь потрібний. Мабуть, вони тут одержали добро, що не зовсім узгоджується з договором 1997 року. І зверніть увагу, Путін сказав, що потрібно тісніше координувати наші зовнішні політики. Це означає, що багато в чому ми тут враховуватимемо інтереси Росії в своїй зовнішній політиці. Це означає, що самостійної зовнішньої політики України, м`яко кажучи, буде значно менше», - пояснив Карасьов.

Він також зазначив, що Янукович «одержав фінансову допомогу від РФ, не дочекавшись її від ЄС, й інакше бути не могло, тому що РФ дає знеболююче, а ЄС пропонував тривале лікування нашої економіки».

Як повідомляв УНІАН, під час двосторонньої зустрічі з Януковичем у Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії Путини заявив, що Росія розмістить в цінних паперах українського уряду частину своїх резервів з ФНБ обсягом 15 млрд дол.

Він також відзначив, що Росія і Україна можуть тісніше співробітничати на міжнародній арені, зокрема з питань регіональної безпеки. «Росія і Україна могли б тісніше взаємодіяти і на міжнародній арені, розширювати координацію позицій з глобальних проблем, в першу чергу, з регіональної безпеки, ключовим чинником якої є Чорноморський флот Російської Федерації, що базується в Севастополі», - сказав Путін.

Крім того, глава Росії наголосив, що оборонні потужності економіки України можуть бути використані для потреб Збройних сил Росії. «Ми готові розглянути можливість використання потужностей української економіки для потреб Збройних сил Російської Федерації, зокрема з ремонту і так далі», - сказав Путін.

Була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів. «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення, яке дає можливість «Газпрому» продавати Україні газ за ціною 268,5 доларів за тисячу кубометрів», - сказав Путін. При цьому він відзначив, що це тимчасове рішення. «У всякому разі, ми вважаємо, що це тимчасове рішення, маючи на увазі, що довгострокові, довготривалі домовленості будуть досягнуті. Це стосується і поставок газу до України, і транзиту. Росія готова і далі йти назустріч нашим партнерам», - сказав Путін.