Тимошенко дала Буряку та Хорошковському півроку

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дала півроку новим керівникам Державної податкової адміністрації України Сергію БУРЯКУ і Державної митної служби України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ на оптимізацію роботи цих служб.

Про це вона заявила сьогодні в програмі «Я так думаю» на телеканалі «1+1».

«Я вибрала найкращих антикризових менеджерів, які дійсно можуть, і довели це всім своїм життям, що вони можуть узяти справу, і отримати результати. Я їх зібрала і поставила перед ними завдання: я їм сказала, що через півроку хочу подивитися на вашу роботу. Якщо через півроку у нас не буде втричі більшим дохід від митних процедур, я сказала, наприклад, Сергію БУРЯКУ, що якщо не буде збільшено на 30-40 млрд. грн. прибуткова частина бюджету, я їм подякую за хорошу роботу, і вибиратимемо інших людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона висловила співчуття у зв`язку з тим, що за роки Незалежності в країні не створений достатній кадровий резерв. Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що держава потребує високоякісних антикризових менеджерів.

В той же час прем`єр-міністр упевнена в тому, що в уряд прийшла сильна команда, «яка не доторкнеться ні до однієї державної копійки».

Вона попросила допомоги у журналістів у викритті чиновників-корупціонерів. «Я вас слухатиму і дивитимуся, що ви пишете про членів уряду, і я вам даю обіцянку: перша виявлена нечесна справа – і чиновник «не проживе» навіть одного дня. У нашому уряді і в нашій команді не буде священних корів, биків або якихось інших тварин», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.