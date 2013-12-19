Рибак повідомив, що переговори у ВР ще тривають і попросив депутатів не розходитися

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак сказав із президії парламенту.

“У нас є робота десь на годину-півтори”, - сказав він і додав, що просить усіх депутатів залишатися в сесійній залі.

При цьому, як відомо, для того, щоб парламент працював після 18 години, рішення про роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного потрібно ухвалити, проголосувавши за це на ранковому засіданні. Якщо такого голосування на ранковому засіданні не було, парламент може працювати максимум до 18.15.

Такого голосування на ранковому засіданні не проводилося.

Крім того, Рибак ще не закривав ранкове засідання, яке за регламентом проходить з 10.00 до 14.00, і не відкривав вечірнє, яке за регламентом триває з 16.00 до 18.00.

В той же час представники фракції “Свобода” оточили трибуну парламенту. Зокрема, за нею знаходяться депутати Ігор Мірошниченко та Андрій Мохник.

Як відомо, на ранковому засіданні Рибак оголосив перерву до 14.00.